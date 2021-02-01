Указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда оспорили в Верховном суде

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Украины зарегистрировал жалобу на решение президента страны Владимира Зеленского отстранить от должности судью Конституционного суда (КС) страны, председателя этого суда Александра Тупицкого.

"Сегодня, 1 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины относительно отстранения от должности судьи КС Украины (Тупицкого - прим. ТАСС) от 29 декабря 2020 года номер 607/2020", - сказано в сообщении Верховного суда, размещенном в понедельник в Facebook.

Кто именно подал жалобу, не указывается.

КС Украины 27 октября 2020 года признал неконституционной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование. Это вызвало резкую реакцию Зеленского. Он заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии, а вскоре и вовсе отозвал законопроект.

Рада 4 декабря прошлого года утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КС "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КС не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В суде заявили, что президент, издав указ, вышел за пределы своих конституционных полномочий.