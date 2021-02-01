Генпрокуратура: белорусы вправе обратиться в КС в связи с Всебелорусским собранием

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане Белоруссии вправе обратиться в Конституционный суд по поводу соответствия конституции указа президента страны о созыве шестого Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщила в понедельник Генеральная прокуратура Белоруссии на своем сайте.

"Граждане, полагающие, что их права, свободы и законные интересы нарушаются применением нормативного правового акта, в конституционности которого они сомневаются, вправе обратиться к уполномоченному органу с инициативой о внесении в Конституционный суд предложения о проверке конституционности примененного нормативного правового акта", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Там проинформировали, что в ведомство поступают многочисленные обращения граждан по вопросам, связанным с реализацией указа президента "О созыве шестого Всебелорусского народного собрания". "Оснований для принятия мер прокурорского реагирования по обращениям указанной тематики не имеется. Контроль за конституционностью нормативных актов в государстве, согласно положениям ч. ч. 1, 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь, осуществляется Конституционным судом Республики Беларусь", - уточнили в прокуратуре.

При этом там пояснили, что порядок выдвижения кандидатур и избрания участников шестого Всебелорусского народного собрания определен в пункте 4 указа и обеспечивается территориальными организационными комитетами по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания с учетом принципа пропорциональности представительства всех районов, городов. "В органы прокуратуры сведения, свидетельствующие о совершении представителями указанных организационных комитетов противоправных деяний в ходе подготовки к проведению шестого Всебелорусского народного собрания и выдвижению кандидатов для участия в нем, не поступали, заявителями такие сведения также не представлены", - заявили в Генпрокуратуре.

Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске, в нем примут участие около 2,7 тыс. делегатов. Участники собрания обсудят вопросы внутриполитической жизни, пятилетнюю программу социально-экономического развития страны.