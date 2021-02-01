Байден выступает за борьбу с ксенофобией в соцсетях

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступает за борьбу с разжиганием ненависти через социальные сети. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя просьбу сообщить, поддерживает ли Байден продолжение блокирования доступа своему предшественнику Дональду Трампу к американским социальным сетям.

Прямого ответа на этот вопрос представитель Белого дома не дала. "Это решение, принятое Twitter, - сказала Псаки о запрете, который был ранее введен данной социальной сетью в отношении публикаций записей предыдущего американского лидера. "Он [Байден], разумеется, говорил о необходимости того, чтобы социальные сети продолжали делать шаги в целях сокращения публикаций, разжигающих ненависть. Однако ничего кроме этого у нас для вас нет", - отметила Псаки.

"Не могу сказать, что нам его не хватает в Twitter, - добавила про Трампа представитель Байдена.

Блокировка аккаунтов Трампа

После беспорядков в Вашингтоне компания Facebook, которой принадлежат сервисы Facebook и Instagram, приняла решение лишить действующего на тот момент главу американского государства Дональда Трампа возможности писать в его аккаунтах в этих соцсетях до истечения его полномочий 20 января. Глава Facebook Марк Цукерберг выразил мнение, что Трамп "намерен воспользоваться оставшимся временем пребывания на посту, чтобы мешать мирной и законной передаче полномочий" своему оппоненту на выборах. Однако позже аккаунты главы американского государства вновь стали доступны для просмотра.

Компания Twitter, которой принадлежит одноименная соцсеть, из-за беспорядков на постоянной основе заблокировала аккаунт действующего президента, сославшись на нарушения Трампом правил, а также в связи с опасением, что он может попытаться спровоцировать беспорядки.