Ограждения у Белого дома планируют убрать, когда позволит ситуация в плане безопасности

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Установленные вокруг Белого дома временные ограждения будут демонтированы, когда позволит ситуация в плане безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, когда будут демонтированы ограждения вокруг официальной резиденции президента, установленные в целях безопасности перед инаугурацией. "Наша цель - цель президента и вице-президента - заключается в том, чтобы [отвечающая за охрану первых лиц государства] Секретная служба скорректировала оцепление по периметру, как только это будет иметь смысл с точки зрения безопасности в целом. Мы тесно сотрудничаем с ними [Секретной службой] в этом вопросе, и они, конечно же, будут в этом играть главную роль", - ответила пресс-секретарь.

В пятницу Псаки спросили, намерен ли президент США Джо Байден своим указом демонтировать временное ограждение, которое не позволяет подходить близко к Белому дому. "Думаю, нам всем бы это понравилось, включая членов моей семьи и жителей Вашингтона", - отметила она.

Перед инаугурацией Байдена в американской столице были приняты беспрецедентные меры безопасности в связи с беспорядками в Конгрессе. В Вашингтон и его пригороды были переброшены более 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США. К настоящему времени большинство временных ограждений было демонтировано, в городе до марта останутся 5 тыс. военнослужащих Нацгвардии США.

6 января сторонники теперь уже бывшего американского лидера Дональда Трампа ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как республиканец Трамп обратился к своей группе поддержки, собравшейся на митинг у Белого дома.