Демократы внесли в Конгресс резолюцию для скорейшего принятия плана Байдена по пандемии

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Лидеры демократов внесли в Конгресс США резолюцию, направленную на скорейшее утверждение предложенной президентом страны Джо Байденом программы краткосрочных мер по борьбе с пандемией и ее последствиями на сумму $1,9 трлн. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

"Новая совместная резолюция поручает комитетам Конгресса разработать законодательную инициативу для введения в действие всеобъемлющего American Rescue Plan ("Американский план спасения" - прим. ТАСС) <...> объемом $1,9 трлн", - говорится в сообщении.

Как подчеркивается в пресс-релизе, резолюция "дает Конгрессу дополнительный законодательный инструмент для принятия срочно необходимого двухпартийного законопроекта по борьбе с COVID-19".

Предложенная Байденом программа American Rescue Plan предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно скорее принять эту инициативу. Как заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый размер экономических мер должен приближаться к предложенному ранее объему $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией коронавируса кризиса.

В воскресенье десять сенаторов-республиканцев направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативного плана мер по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, предполагающего выделение на указанные цели $600 млрд. Как ожидается, Байден позднее в понедельник проведет в Белом доме встречу с этой группой законодателей.