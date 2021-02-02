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Аргентина намерена направить новым послом в Россию Эдуардо Суайна

Как сообщили в МИД Аргентины, задачи дипломата будут сконцентрированы на развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между странами

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины намерено направить дипломата Эдуардо Суайна новым послом республики в России. Об этом сообщило в понедельник министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Дипломат Эдуардо Суайн был назначен послом Аргентиной Республики в Российской Федерации. Его задачи будут сконцентрированы на развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между странами", - сообщило ведомство в Twitter.

Суайн занимал пост замглавы МИД в правительстве экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер в 2011-2015 годах. В 2016-2017 годах возглавлял посольство Аргентины в Парагвае.

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