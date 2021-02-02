Госдепартамент заявил, что США встревожены частотой нападений на мирных жителей в Сирии

ТАСС, 2 февраля. Власти США осудили серию террористических атак на территории Сирии в минувшие выходные дни и выразили обеспокоенность в связи с частотой подобных нападений в стране.

"Соединенные Штаты осуждают террористические атаки в прошедшие выходные в Азазе, Эль-Бабе и Африне, в результате которых погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, включая детей, - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Госдепартамента. - Соединенные Штаты глубоко встревожены частотой таких нападений в последние месяцы, включая неоднократное использование самодельных взрывных устройств, закрепленных на транспортных средствах".

Госдепартамент призвал привлечь к ответственности виновных в нападениях, отметив, что их действия могут усугубить дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе.