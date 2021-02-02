Байден считает, что предложения республиканцев по COVID-19 не охватывают части областей

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник встретился с сенаторами-республиканцами, предложившими в три раза сократить объем пакета краткосрочных мер по борьбе с пандемией и ее последствиями в стране. Это следует из распространенного заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, встреча была продуктивной, однако глава государства считает, что инициатива республиканцев не охватывает ряд областей, которые затрагиваются в предложенной им программе American Rescue Plan ("Американский план спасения") объемом $1,9 трлн. "Президент и вице-президент [Камала Харрис] провели предметную и продуктивную беседу с сенаторами-республиканцами сегодня вечером в Белом доме", - говорится в заявлении Псаки.

"Хотя были области согласия, президент также повторил свое мнение о том, что Конгресс должен реагировать решительно и безотлагательно, а также отметил многие области, которые предложение сенаторов-республиканцев не затрагивает", - добавила пресс-секретарь Белого дома. В ходе встречи глава государства также выразил надежду на то, что группа республиканцев "сможет продолжить обсуждение путей укрепления American Rescue Plan <...> и найти точки соприкосновения". "Он при этом повторил, что не будет замедлять работу по этому неотложному реагированию на кризис и не станет довольствоваться пакетом [мер], который не соответствует моменту", - добавила Псаки.

Предложенная Байденом программа American Rescue Plan предусматривает выделение около $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны быть направлены на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно скорее принять эту инициативу. Как заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый размер экономических мер должен приближаться к предложенному ранее объему $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией коронавируса кризиса.

В воскресенье десять сенаторов-республиканцев направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативного плана мер по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, предполагающего выделение на указанные цели $600 млрд. Встреча этих законодателей с Байденом в понедельник продолжалась около двух часов.