В Вашингтоне заявили, что сбор КНР медданных американцев угрожает нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Усилия властей КНР по сбору медицинских данных, в том числе ДНК, американцев представляют угрозу для экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов. С таким утверждением выступил в понедельник Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC).

"В течение многих лет КНР собирала большие массивы медицинских данных из США и стран по всему миру законными и незаконными путями ради целей, которые только она [КНР] может контролировать. Сбор медицинских данных из Америки представляет серьезные риски не только для частной жизни американцев, но и для экономической и национальной безопасности США", - говорится в информационной справке NCSC за февраль 2021 года.

По мнению NCSC, подобная деятельность со стороны КНР активизировалась в период пандемии. "С [началом] пандемии КНР активно продавала китайский наборы для тестирования на наличие COVID-19 по всему миру. К августу 2020 года ведущая китайская биотехнологическая компания BGI заявила, что она продала наборы для тестов в 180 стран и создала лаборатории в 18 странах за последние полгода", - утверждается в документе.

По мнению американских властей, эти лаборатории "предоставляют китайским исследователям доступ к медицинским данным со всего мира". Свидетельств наличия подобных лабораторий в США у Вашингтона нет, отмечается в сообщении. "Тем не менее КНР в течение многих лет могла получать доступ к американским медицинским данным по различным каналам: как законным, так и незаконным", - заявляют в NCSC.

Как полагают в Вашингтоне, "КНР рассматривает большие объемы личных данных как стратегический продукт, который нужно собирать и использовать для [реализации] своих приоритетов в области экономики и нацбезопасности". "КНР понимает, что сбор и анализ больших наборов геномных данных различных популяций помогает способствовать новым медицинским открытиям и методам лечения, которые могут иметь существенную коммерческую ценность. Хотя новые лекарства, поступающие из Китая, могут принести пользу пациентам в США, Америка может оказаться в большей зависимости от китайских инноваций и разработок в области лекарств", - подчеркивается в сообщении NCSC.

Американские спецслужбы неоднократно утверждали, что хакеры из КНР совершают кибератаки, направленные против США. Так, ФБР в мае прошлого года заявило, что Китай якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. В МИД КНР эти обвинения со стороны США назвали клеветой.