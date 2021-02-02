Верховный суд Пакистана подтвердил решение освободить убийцу журналиста Перла

ИСЛАМАБАД, 2 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Пакистана отказал в требовании генеральной прокуратуры отменить свое решение об освобождении Ахмеда Омара Шейха, ранее обвиненного в убийстве американского журналиста Дэниела Перла, и оставить его под стражей. Об этом во вторник сообщает газета The Express Tribune.

"На состоявшихся слушаниях в понедельник Верховный суд отклонил петицию генпрокуратуры об отмене вынесенного 28 января вердикта об освобождении Шейха с просьбой продлить на неделю рассмотрение его дела, - пишет издание. - Демарш прокуратуры был вызван кампанией протеста в мире против освобождения убийцы Перла".

В воскресенье министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Шейх не будет экстрадирован в США. "Сообщения о якобы возможной передаче Шейха Соединенным Штатам - безосновательные. В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном я заявил, что пакистанские суды являются независимыми", - подчеркнул глава МИД. Вместе с этим, отметил Куреши, американская сторона была проинформирована о том, что правительство Пакистана в петиции Верховному суду выразило свое несогласие с освобождением Шейха.

На прошлой неделе Блинкен выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов освобождением в Пакистане убийцы журналиста Перла и выразил надежду на пересмотр судебного решения. МИД Индии назвал освобождение Шейха "пародией на правосудие и демонстрацией того, как Пакистан в действительности относится к борьбе с терроризмом".

Ахмед Омар Шейх был приговорен в Пакистане к смертной казни за организацию убийства в 2002 году репортера американской газеты The Wall Street Journal Дэниела Перла. 28 января Верховный суд вынес решение о его освобождении. Резкое несогласие с этим немедленно выразило Министерство юстиции США.

Являясь главарем запрещенной в Пакистане мусульманской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия пророка Мухаммеда"), Шейх был признан виновным в заговоре с целью похищения и убийства Перла. Поводом для резонансного преступления послужило журналистское расследование американского репортера о связях пакистанских экстремистов с международным террористом Ричардом Рейдом, попытавшимся взорвать над Атлантикой авиалайнер Boeing 747 компании American Airlines, выполнявший рейс Париж - Майами. Факт убийства подтвердила видеозапись, полученная властями Пакистана и США, на которой запечатлен момент гибели журналиста.