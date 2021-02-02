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СМИ: пять мирных жителей погибли при авианалете на юге Афганистана

По словам очевидцев, при бомбардировке с воздуха еще не менее пяти гражданских лиц получили ранения, передает телеканал Ariana News

ТАСС, 2 февраля. Пять местных жителей были убиты в результате ударов с воздуха в провинции Гильменд, расположенной на юге Афганистана. Об этом во вторник сообщил афганский телеканал Ariana News.

По его данным, авианалет был совершен в уезде Нава. Как свидетельствуют очевидцы, при бомбардировке с воздуха еще не менее пяти гражданских лиц получили ранения.

Комментариев афганских властей по данному поводу не поступало.

В начале января более 10 мирных граждан были убиты в результате авиарейда, проведенного в уезде Хашрод провинции Нимроз. Тогда представитель провинциального совета сообщил, что авиация атаковала позиции радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые располагались в той же местности.

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