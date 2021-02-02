Посол Эфиопии: инфраструктуру после боев в Тыграе восстановят за несколько недель

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Эфиопии намерено закончить восстановление инфраструктуры штата Тыграй, разрушенной в результате боев эфиопских сил с мятежниками, в течение нескольких недель. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

Он отметил, что в настоящее время ситуация в Тыграе не вызывает опасений: в штате была сформирована временная администрация, которая тесно работает с федеральным правительством, в регион также поступает гуманитарная помощь. "Мы восстанавливаем поврежденную хунтой инфраструктуру. В следующие несколько недель все снова будет на своих местах", - сказал эфиопский дипломат.

Посол пояснил, что члены Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), вступившие в конфликт с действующим правительством, были вовлечены в криминальную деятельность в различных частях страны. В Тыграе они провели незаконные выборы и объявили недействительной власть федеральных институтов, а 4 ноября 2020 года напали на правительственные войска. До этого момента, по словам Тегену Аргау, власти Эфиопии пытались решить проблему мирными средствами.

"Правительство, используя очень осторожные и стратегически выверенные методы, обезвредило мятежников и восстановило контроль над регионом. В настоящее время Национальные силы обороны занимаются привлечением преступников к ответственности, и проводят успешные операции. <...> Наше правительство поступило так, как любое правительство поступает для того, чтобы сохранить суверенитет всей страны: оно провело военную операцию, чтобы обеспечить восстановление правопорядка", - подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос о заявлениях со стороны ООН, в которых выражалась обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Тыграе, Тегену Аргау указал на открытость руководства Эфиопии к сотрудничеству с представителями международной организации. "Реальное положение дел на земле не дает поводов беспокоиться. Все в действительности под контролем. Если представители международных организаций хотят посетить регион, то у них есть такая возможность при соблюдении соответствующих указаний национального правительства", - заключил эфиопский дипломат.

Военная операция эфиопских сил началась в штате Тыграй 4 ноября минувшего года после того, как мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя напали накануне на объекты Северного командования, убили оставшихся верными центральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Боевая фаза операции завершилась 28 ноября взятием федеральными войсками столицы Тыграя Мэкэле и возвращением Аддис-Абебой контроля над всеми крупными городами и стратегическими объектами штата.