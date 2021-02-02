В Белоруссии отказались открыть дело по факту угроз представителю оппозиции Колесниковой

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. МВД Белоруссии отказало в возбуждении уголовного дела по фактам похищения и угроз в адрес члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КС в своем Telegram -канале.

"Еще 10 сентября Мария подавала заявление о возбуждении уголовного дела, называя все имена и должности людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси. Следственный комитет решил не рассматривать заявление Марии, а передал его в министерство внутренних дел. МВД отказало в возбуждении уголовного дела", - отмечается в сообщении оппозиционного совета.

Комментируя это решение, Колесникова заявила, что будет дальше обращаться "в Генеральную прокуратуру и суд".

Колесникову задержали в ночь с 7 на 8 сентября по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора ее заключили под стражу. 16 сентября ей было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей КС будет обеспечение передачи власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек.

В августе Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности. 21 декабря Генпрокуратура дополнительно возбудила в отношении членов президиума КС уголовные дела по ч .1 ст. 361-1 ("Создание экстремистского формирования") и по ч. 1 ст. 357 ("Заговор с целью захвата государственной власти").