Посол в России: Эфиопия нацелена на мирное решение проблем в отношениях с Суданом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Эфиопии стремятся к диалогу с Суданом и мирному решению пограничного конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

"Несмотря на то, что проблема действительно существует, правительство Эфиопии имеет мужество искать мирное решение", - сказал он.

По словам посла, непременным условием для переговоров является то, что суданцы должны вернуться на позиции, которые занимали до 6 ноября 2020 года и освободить оккупированные земли. "Эфиопия верит в диалог и мирные пути решения проблем. Наша страна настаивает на диалоге с выполнением этих условий суданской стороной", - подчеркнул дипломат.

Тегену Аргау пояснил, что проблемы в отношениях между Эфиопией и Суданом касаются споров по поводу исторической демаркации границ и никак не связаны с переговорами по плотине "Возрождение". "Эта ситуация возникла в то время, когда Национальные силы обороны Эфиопии проводили операцию по восстановлению правопорядка в Тыграе. Суданская армия воспользовалась моментом и вторглась вглубь эфиопской территории, оккупировала земли, задействовав военные силы", - пояснил он.

Вооруженное противостояние между Эфиопией и Суданом за контроль над пограничными территориями продолжается с конца 2020 года. Ситуация осложняется отсутствием четкой демаркации границы. 6 декабря суданские войска заняли спорные сельскохозяйственные территории в районе Эль-Фушга на границе с регионом Тыграй, где с начала ноября продолжались боевые действия между эфиопской федеральной армией и региональными войсками. С 1990-х годов этот район, являвшийся территорией суданской провинции Гедареф, находился под контролем эфиопских ополченцев и переселенцев. Эфиопия обвинила суданских военнослужащих в нападениях на мирное население.

Протяженность нынешней общей границы между Эфиопией и Суданом достигает 744 километров. В 1902 году британская администрация от имени Судана заключила соглашение с Эфиопией о прохождении границы. В 1903 году британской стороной без участия представителей Эфиопии была проведена демаркация границы. Правительство Эфиопии считает, что несколько районов, в особенности к северу от горы Дагелиш, являются спорными, однако Хартум с этим категорически не согласен.