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Сенат США утвердил Пита Буттеджаджа министром транспорта

С 2012 по 2020 год он занимал пост мэра города Саут-Бенд в Индиане

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал во вторник за утверждение Пита Буттеджаджа министром транспорта страны. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Буттеджадж ранее наравне с нынешним главой государства Джо Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В марте 2020 года он вышел из предвыборной гонки, а позднее поддержал Байдена. С 2012 по 2020 год Буттеджадж был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана).

Новый министр открыто придерживается нетрадиционной ориентации.

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