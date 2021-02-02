Сенат США утвердил Пита Буттеджаджа министром транспорта

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США проголосовал во вторник за утверждение Пита Буттеджаджа министром транспорта страны. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Буттеджадж ранее наравне с нынешним главой государства Джо Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В марте 2020 года он вышел из предвыборной гонки, а позднее поддержал Байдена. С 2012 по 2020 год Буттеджадж был мэром города Саут-Бенд (штат Индиана).

Новый министр открыто придерживается нетрадиционной ориентации.