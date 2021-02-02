Оппозиция в ЦАР отказалась участвовать во втором туре парламентских выборов

ПРЕТОРИЯ, 2 февраля. /ТАСС/. "Коалиция демократической оппозиции", объединяющая 15 оппозиционных партий Центрально-Африканской Республики (ЦАР), отвергла во вторник утвержденные Конституционным судом результаты состоявшегося в стране 27 декабря первого тура парламентских выборов. Об этом сообщил местный новостной портал Korbo News со ссылкой на заявление оппозиции.

"Коалиция отклоняет объявленные Конституционным судом результаты, - подчеркивается в документе. - Мы отказывается от дальнейшего участия в избирательном процессе и не будем выставлять своих кандидатов на второй тур". Оппозиция также потребовала отменить итоги голосования и провести новые всеобщие выборы.

Конституционный суд ЦАР утвердил 1 февраля результаты первого тура парламентских выборов, рассмотрев поступившие жалобы на возможные нарушения в ходе голосования. Второй тур парламентских выборов должен состоятся в ЦАР 7 февраля. Новый состав нижней палаты - Национальной ассамблеи, которая насчитывает 140 депутатов, - должен быть сформирован не позднее 2 мая.

"Коалиция демократической оппозиции" была создана год назад путем объединения 15 оппозиционных партий на единой электоральной платформе. Ее возглавляет лидер партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле. Он являлся одним из кандидатов на состоявшихся в ЦАР 27 декабря президентских выборах.