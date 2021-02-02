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Президент Италии указал на невозможность проведения парламентских выборов

Серджо Маттарелла обратился к политическим силам страны с призывом поддержать технический кабинет "большого авторитета"

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Проведение досрочных парламентских выборов для преодоления правительственного кризиса в Италии невозможно в нынешних условиях пандемии коронавируса. Об этом президент страны Серджо Маттарелла заявил во вторник по завершении встречи со спикером Палаты депутатов (нижней палаты) Роберто Фико, который доложил ранее о невозможности образовать парламентское большинство.

Маттарелла обратился к политическим силам страны с призывом поддержать технический кабинет "большого авторитета". "В ближайшее время я поручу большому авторитету формирование правительства, которое должно своевременно решить острые проблемы, стоящие перед страной", - сказал глава государства.

Теги
ИталияМаттарелла, Серджо
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