В Пентагоне заявили, что Нацгвардия США будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Солдаты Национальной гвардии США будут обеспечивать безопасность в Вашингтоне ровно столько времени, сколько потребуется. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Они верят, что это важная миссия, и будут находиться здесь столько, сколько потребуется, - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли еще угроза безопасности в столице США и можно ли начать вывод военных. - Когда это (нахождение Нацгвардии в Вашингтоне - прим. ТАСС) закончится, я не знаю <...>, но мы не собираемся держать их здесь дольше, чем потребуется". Кирби добавил, что в настоящее время безопасность Вашингтона обеспечивают более 7 тыс. нацгвардейцев и полицейских.

На прошлой неделе временно исполняющий обязанности министра Армии (сухопутных войск) США Джон Уитли заявил, что до середины марта в американской столице будут находиться не менее 5 тыс. солдат и офицеров Нацгвардии, а сейчас их здесь около 7 тыс.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.