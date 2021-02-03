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США намерены возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Палестине такого рода поддержки

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США намерена возобновить оказание гуманитарной помощи Палестине. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В прошлом году 45-й президент США Дональд Трамп принял решение приостановить оказание Палестине такого рода поддержки.

"США намерены возобновить гуманитарную помощь палестинскому народу, - сказал Прайс. - Мы делаем это не в качестве одолжения, а потому что это в интересах Соединенных Штатов".

По его словам, Вашингтон "работает над тем, чтобы в кратчайшие сроки" возобновить оказание помощи Палестине.

Теги
СШАПалестинаТрамп, Дональд
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