Оппозиция Украины назвала санкции против телеканалов страны узурпацией власти

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne, а также против депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака, является актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. С таким заявлением в среду выступила ОПЗЖ.

"Указ президента Украины Зеленского о прекращении деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, введении персональных санкций против их владельца, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, является актом узурпации власти, откровенной цензуры, механизмом установления диктатуры и тирании в стране, попранием всех международных принципов и норм демократии", - говорится в заявлении.

Добавлено также, что власть нарушила законодательство, а ее действия названы "попыткой расправы над оппозиционной политической силой, которая, согласно данным социологических опросов, является лидером политических симпатий".