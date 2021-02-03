Вице-президент США привела к присяге нового главу министерства внутренней безопасности

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис привела во вторник к присяге нового министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Трансляцию церемонии вели американские каналы.

Ранее Майоркаса утвердил в должности Сенат Конгресса США. За его кандидатуру было подано 56 голосов, против - 43.

В 2013-2016 годах Майоркас являлся первым заместителем министра внутренней безопасности США в администрации демократов во главе с президентом Бараком Обамой. В 2009-2013 годах возглавлял Службу гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США. До этого (в 1998-2001 годах) был прокурором Центрального округа штата Калифорния.

Майоркасу 61 год. Он является американцем кубинского происхождения. Родился в Гаване, но вырос в Соединенных Штатах, куда попал младенцем с отцом и матерью. Член Демократической партии. Родители нового главы МВБ США по национальности евреи. Его семья потеряла несколько человек в результате Холокоста.