Чехия ведет переговоры о покупке у США лекарства от коронавируса Bamlanivimab

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Чехия активно ведет переговоры о получении нового лекарства Bamlanivimab для лечения коронавирусной инфекции, которое производится американской фармацевтической компанией Eli Lilly and Company. Об этом сообщил во вторник вечером в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Мы очень интенсивно ведем переговоры о [покупке] нового лекарства Bamlanivimab от [американской компании] Eli Lilly and Company, - подчеркнул он. - Это лекарство уже применяют [для лечения больных с COVID-19] в США, Канаде, Германии и Венгрии".

Этот препарат, как отметил Бабиш, на 80% снижает риск попадания в реанимацию пациентов, находящихся в начальной стадии заражения коронавирусом. Чехия уже заказала первую партию лекарства. Ее объемы и сроки поставки не уточняются.

Bamlanivimab предназначен для госпитализированных больных коронавирусной инфекцией, у которых проявилось воспаление легких, из-за чего они нуждаются в поддержке дыхания.