{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Чехия ведет переговоры о покупке у США лекарства от коронавируса Bamlanivimab

Этот препарат на 80% снижает риск попадания в реанимацию пациентов, находящихся в начальной стадии заражения коронавирусом, отметил премьер-министр республики Андрей Бабиш

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Чехия активно ведет переговоры о получении нового лекарства Bamlanivimab для лечения коронавирусной инфекции, которое производится американской фармацевтической компанией Eli Lilly and Company. Об этом сообщил во вторник вечером в Twitter премьер-министр республики Андрей Бабиш.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы очень интенсивно ведем переговоры о [покупке] нового лекарства Bamlanivimab от [американской компании] Eli Lilly and Company, - подчеркнул он. - Это лекарство уже применяют [для лечения больных с COVID-19] в США, Канаде, Германии и Венгрии".

Этот препарат, как отметил Бабиш, на 80% снижает риск попадания в реанимацию пациентов, находящихся в начальной стадии заражения коронавирусом. Чехия уже заказала первую партию лекарства. Ее объемы и сроки поставки не уточняются.

Bamlanivimab предназначен для госпитализированных больных коронавирусной инфекцией, у которых проявилось воспаление легких, из-за чего они нуждаются в поддержке дыхания.

Теги
ЧехияПандемия COVID-19
В США заявили, что смотрят на отношения с КНР "через призму конкуренции"
В то же время в Вашингтоне ожидают сотрудничества с Пекином в некоторых областях
Читать полностью