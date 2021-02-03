ВС Ирака уничтожили боевика, ответственного за теракт на рынке в Багдаде

ТАСС, 3 февраля. Авиация международной коалиции в Ираке ликвидировала боевика, ответственного за январский теракт на рынке в Багдаде. Об этом во вторник в Twitter сообщил представитель иракского премьер-министра по военным вопросам генерал Яхья Расул.

"Авиация международной коалиции получила информацию о местонахождении [террористов]. <...> Был нанесен авиаудар по району Абу-Грейб к западу от Багдада, в результате чего был убит террорист Джаббар Али Файяд, руководившего действиями боевиков в Южном Ираке", - написал он.

Кроме того, ликвидирован террорист, обеспечивший транспортировку к месту атаки двух смертников.

Как ранее информировал телеканал Al Arabiya со ссылкой на иракские источники, 21 января в Багдаде в районе площади Ат-Тайран, где располагается рынок, прогремели два последовавших друг за другом взрыва. По словам представителя армии Ирака, террористическая атака была совершена двумя смертниками, которые подорвали себя в тот момент, когда их преследовали сотрудники служб безопасности. Утверждалось, что террористы являлись сторонниками группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В результате теракта погибли 32 человека,100 получили ранения.