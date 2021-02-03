СМИ: в Японии расширили меры финансовой поддержки населения из-за продления режима ЧС

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение расширить меры финансовой поддержки населения в связи с продлением действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в 10 префектурах страны из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что владельцы заведений общепита, которые были вынуждены сократить время их работы для предотвращения заражений, смогут получить единоразовую выплату в размере до 600 тыс. иен (около $5,7 тыс.). Кроме того, жители Японии, столкнувшиеся с падением доходов из-за пандемии, смогут оформить льготный займ у государства на сумму до 2 млн иен (около $19 тыс.).

2 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга еще на месяц продлил режим ЧС, срок которого истекал 7 февраля, в десяти префектурах страны. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. Всего режим охватывает территории, где проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения страны.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране приблизилось к 400 тыс., хотя еще в конце октября их было порядка 100 тыс. Аналогичная ситуация складывается и со смертностью. В конце декабря, по данным статистики, число летальных исходов превысило 3 тыс., однако чуть более чем за месяц этот показатель увеличился почти в два раза, до 5,9 тыс.