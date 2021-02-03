Глава МИД Иордании пригласил Лаврова посетить королевство с визитом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить королевство с визитом в удобное время для продолжения диалога по тематике двусторонних отношений и актуальным региональным проблемам.

"Пользуясь случаем, я передал господину Лаврову приглашение посетить Амман в удобное время, чтобы мы смогли продолжить совместные поиски решений имеющихся проблем", - отметил он в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

По его словам, в Иордании "неизменно видят в России ключевого игрока, способного сыграть ведущую роль в содействии урегулированию кризисных ситуаций". "Мы условились продолжить наше взаимодействие с российскими партнерами и другими представителями международного сообщества в интересах скорейшего приближения развязок имеющихся кризисных ситуаций", - добавил глава МИД Иордании.