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Глава МИД Иордании пригласил Лаврова посетить королевство с визитом

Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади отметил, что в Иордании "неизменно видят в России ключевого игрока, способного сыграть ведущую роль в содействии урегулированию кризисных ситуаций"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить королевство с визитом в удобное время для продолжения диалога по тематике двусторонних отношений и актуальным региональным проблемам.

"Пользуясь случаем, я передал господину Лаврову приглашение посетить Амман в удобное время, чтобы мы смогли продолжить совместные поиски решений имеющихся проблем", - отметил он в среду на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым.

По его словам, в Иордании "неизменно видят в России ключевого игрока, способного сыграть ведущую роль в содействии урегулированию кризисных ситуаций". "Мы условились продолжить наше взаимодействие с российскими партнерами и другими представителями международного сообщества в интересах скорейшего приближения развязок имеющихся кризисных ситуаций", - добавил глава МИД Иордании.

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Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссия
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