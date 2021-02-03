МИД Ирана назвал юридическим успехом решение суда ООН о юрисдикции в разбирательстве с США

ТЕГЕРАН, 3 февраля. /ТАСС/. Иранский МИД назвал юридическим успехом признание Международным судом ООН своей юрисдикции в разбирательстве между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил в среду официальный представитель иранского ведомства Саид Хатибзаде.

"Это постановление стало вторым юридическим успехом в процессе рассмотрения этого дела, которое связано с повторным введением и ужесточением бесчеловечных санкций со стороны США в отношении нашей страны", - цитирует его пресс-служба иранского МИД. Дипломат добавил, что "использование правовых механизмов является частью политики Ирана".

Кроме того, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя решение Международного суда ООН, назвал санкции американской стороны незаконными. "Иран всегда всецело уважал международное право. Теперь настало время для США выполнить свои международные обязательства", - написал он в Twitter.

Ранее в среду председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф заявил, что ведомство "отклоняет предварительные возражения США" и подтверждает свою юрисдикцию для рассмотрения дела между США и Ираном. В рамках этого иска Тегеран добивается отмены Вашингтоном санкций, введенных американской администрацией в 2018 году.