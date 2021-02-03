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Закон об исключении из бюллетеня для голосования строки "против всех" приняли в Абхазии

Эта графа стала причиной протестов оппозиции в январе 2020 года

СУХУМ, 3 февраля. /ТАСС/. Парламент Абхазии в среду на заседании принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу "против всех".

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии должны были пройти в апреле 2020 года, но из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, а 1 сентября президент назначил выборы на 1 ноября 2020 года. В связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой полномочия органов местного самоуправления парламент продлил до 11 апреля 2021 года.

"Обоснование законопроекта основывается на необходимости изменения формы проведения голосования в части исключения в избирательном бюллетене графы "против всех" и осуществлении подсчета результатов по простановке отметки в поле бюллетеня напротив фамилии кандидата", - сказал заместитель председателя комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая.

Как указывается в законопроекте, участковая избирательная комиссия (УИК) по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, УИК устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных за каждого кандидата, и число бюллетеней, признанных недействительными. Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, в которых нет подписей двух членов участковой комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых в поле для голосования отмечено более одного кандидата либо не отмечен ни один.

Графа "против всех" стала причиной протестов оппозиции в январе 2020 года, возмущенной результатами рассмотрения в суде иска Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в 2019 году тогдашнему президенту Раулю Хаджимбе. Участники акций потребовали отставки президента и пересмотра результатов второго тура президентских выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года, когда с незначительным перевесом Хаджимба (47,39% голосов) победил основного противника Квицинию (46,17%). В оппозиции утверждали, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".

После четырехдневных протестов Хаджимба подал в отставку, ситуация в стране стабилизировалась. Верховный суд Абхазии 10 января 2020 года отменил итоги президентских выборов 2019 года, ЦИК по решению суда назначил повторные выборы на 22 марта. Тогда президентом избрали Аслана Бжанию.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль ДжумковичБжания, Аслан Георгиевич
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