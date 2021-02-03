Закон об исключении из бюллетеня для голосования строки "против всех" приняли в Абхазии

СУХУМ, 3 февраля. /ТАСС/. Парламент Абхазии в среду на заседании принял изменения в закон о выборах в органы местного самоуправления, исключающие из бюллетеней для голосования графу "против всех".

Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии должны были пройти в апреле 2020 года, но из-за повторных выборов президента полномочия местных собраний продлили до осени, а 1 сентября президент назначил выборы на 1 ноября 2020 года. В связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой полномочия органов местного самоуправления парламент продлил до 11 апреля 2021 года.

"Обоснование законопроекта основывается на необходимости изменения формы проведения голосования в части исключения в избирательном бюллетене графы "против всех" и осуществлении подсчета результатов по простановке отметки в поле бюллетеня напротив фамилии кандидата", - сказал заместитель председателя комитета по государственно-правовой политике Каха Пертая.

Как указывается в законопроекте, участковая избирательная комиссия (УИК) по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, УИК устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных за каждого кандидата, и число бюллетеней, признанных недействительными. Недействительными признаются бюллетени неустановленного образца, в которых нет подписей двух членов участковой комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых в поле для голосования отмечено более одного кандидата либо не отмечен ни один.

Графа "против всех" стала причиной протестов оппозиции в январе 2020 года, возмущенной результатами рассмотрения в суде иска Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в 2019 году тогдашнему президенту Раулю Хаджимбе. Участники акций потребовали отставки президента и пересмотра результатов второго тура президентских выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года, когда с незначительным перевесом Хаджимба (47,39% голосов) победил основного противника Квицинию (46,17%). В оппозиции утверждали, что Хаджимба должен был набрать не просто больше Квицинии, а больше, чем сумма голосов, поданных за Квицинию и "против всех".

После четырехдневных протестов Хаджимба подал в отставку, ситуация в стране стабилизировалась. Верховный суд Абхазии 10 января 2020 года отменил итоги президентских выборов 2019 года, ЦИК по решению суда назначил повторные выборы на 22 марта. Тогда президентом избрали Аслана Бжанию.