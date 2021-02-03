Глава Евросовета созвал на 25-26 февраля саммит ЕС по коронавирусу и вопросам безопасности

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель созвал на 25-26 февраля вторую в этом году встречу лидеров 27 стран Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию с пандемией коронавируса, а также вопросы обороны и безопасности. Об этом сообщил в среду представитель Мишеля Баренд Лейтс.

"25 февраля в 15:00 (17:00 мск) Шарль Мишель будет председательствовать на видеоконференции лидеров 27 стран ЕС по координации относительно COVID-19. За этой встречей 26 февраля в 9:00 (11:00 мск) утра последует вторая видеоконференция лидеров 27 стран по вопросам безопасности и обороны и Южного соседства", - написал он у себя в Twitter.

Первый в этом году саммит ЕС в онлайн-режиме прошел 21 января. Он был посвящен ситуации с пандемией. В этот раз, как ожидается, лидеры обсудят проблемы с поставками вакцин, сертификат вакцинации, а также вопрос смягчения или усиления действующих в сообществе мер по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103,9 млн человек, более 2,2 млн умерли.