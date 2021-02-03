Верховный суд Украины отказался рассмотреть иск главы Конституционного суда к Зеленскому

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Украины отказался открыть дело по иску главы Конституционного суда (КС) страны Александра Тупицкого о признании незаконным и отмене указа президента об отстранении его от должности. Об этом сообщила в среду пресс-служба Верховного суда.

"Истец обосновал иск тем, что указ президента Украины является незаконным и противоречащим конституции, которой не предусмотрены полномочия президента на отстранение судьи КС Украины от занимаемой должности. Таким образом, истец фактически ставит вопрос о неконституционности указа <...>. Верховный Суд отметил, что, согласно ч. 2 ст. 19 Кодекса административного судопроизводства Украины, юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции КС", - говорится в сообщении.

На этом основании судом принято решение отказать в открытии производства по данному иску. "Несоответствие указов президента Украины положениям конституции может быть основанием для принятия исключительно Конституционным судом Украины решения о неконституционности этих указов", - уточнили в суде.

КС Украины 27 октября 2020 года признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Это вызвало резкую реакцию президента Владимира Зеленского, который заявил об угрозе нацбезопасности и внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным. Позже, однако, он попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии, после чего и вовсе отозвал законопроект на доработку.

Верховная рада 4 декабря утвердила компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из кризиса. В первом эксперты пришли к выводу, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в нормах международного права". При этом во втором выводе подчеркнуто, что КСУ не может быть наказан за решения, но "его работа может быть улучшена".

Зеленский 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Иск Тупицкого к Зеленскому поступил в Верховный суд 1 февраля.