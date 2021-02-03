Зеленский заявил, что на Украине нет угрозы свободе слова и медиабизнесу

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями ведущих телеканалов Украины заявил, что в стране нет угрозы свободе слова и медиабизнесу. Об этом в среду сообщил офис главы государства на своем сайте.

Встреча была посвящена решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 февраля о применении санкций по отношению к нескольким телеканалам. "Это не имеет никакого отношения к другим телеканалам. На Украине на сегодняшний день нет угрозы ни свободе слова, ни медиабизнесу", - подчеркнул глава государства.

Офис президента утверждает, что топ-менеджеры телеканалов "выразили полную поддержку этого решения, ведь, по их словам, телеканалы, по которым были применены санкции, давно проводят антигосударственную политику и действуют в интересах пропаганды со стороны Российской Федерации". "Участники встречи отметили, что введенные санкции являются инструментом глобальной борьбы с дезинформацией и не имеют ничего общего с вопросом свободы слова и независимости СМИ", - отмечается в сообщении.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик", а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.