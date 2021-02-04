В США заявили, что пока не приняли решения по поводу вывода войск из Афганистана

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США проводит обзор заключенного в прошлом году соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент [Джо Байден] привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым бесконечным войнам, которые длятся уже почти два десятилетия. Администрация Байдена намерена поддерживать текущий мирный процесс между Афганистаном и движением "Талибан", направленный на достижение справедливого и прочного политического урегулирования, а также всеобъемлющего прекращения огня, - подчеркнул дипломат. - Мы делаем это, потому что считаем, что это наилучший способ достижения наших целей. Мы стремимся поддерживать дипломатический процесс, который идет полным ходом".

"Что касается соглашения с талибами, то мы проводим обзор того, по поводу чего [предыдущая администрация] вела переговоры, включая это соглашение. Обзор будет включать в себя оценку того, выполняют ли талибы свои обязательства по разрыву связей с террористическими группировками, сокращают ли масштабы насилия и проводят ли конструктивные переговоры с правительством Афганистана. На данный момент никаких решений относительно наших развернутых сил принято не было", - добавил представитель внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что Вашингтон "стремится к тому, чтобы Афганистан никогда больше не стал базой для террористических атак против партнеров или интересов" Соединенных Штатов.

При этом Прайс не стал уточнять сроков завершения обзора соглашения с талибами. "Наш обзор <...> включает оценку не только тех обязательств, которые группировка взяла на себя, но и того, что они сделали и что еще им предстоит сделать. Мы регулярно обсуждали с талибами выполнение обязательств по борьбе с терроризмом и будем продолжать это делать в рамках дипломатического процесса", - заключил дипломат.

О договоренностях с талибами

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 гг. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Как объявил в середине ноября прошлого года Кристофер Миллер, являвшийся тогда и. о. министра обороны США, к 15 января 2021 года в Афганистане предполагалось оставить только 2,5 тыс. американских военнослужащих.