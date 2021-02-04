В США еще один член ультраправого движения обвинен в участии в беспорядках в Вашингтоне

ТАСС, 4 февраля. Министерство юстиции США предъявило обвинение еще одному члену американской ультраправой организации Proud Boys за участие в беспорядках в центре Вашингтона. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в среду на его сайте.

По информации Минюста США, 30-летний Итан Нордин обвиняется в препятствовании судебному процессу, что наказывается тюремным заключением сроком до 20 лет, а также пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Кроме того, Нордину предъявлено обвинение в насильственном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка. Наказание за такие нарушения предусматривает тюремное заключение до одного года.

Ранее сотрудники правоохранительных органов США задержали одного из руководителей Proud Boys Джозефа Биггса. Ему инкриминируется препятствование работе американских законодателей и незаконное проникновение в закрытые для посещения помещения.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к зданию Конгресса после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинге у Белого дома.

В ходе беспорядков внутри Капитолия полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия. Правоохранительные органы задержали уже более 100 участников штурма здания Конгресса США.