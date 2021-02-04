Суд в Минске приступил к рассмотрению дела топ-менеджеров Белгазпромбанка

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Суд Московского района Минска начал в четверг предварительное заседание по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк", сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее данное уголовное дело было принято к производству для рассмотрения в первой инстанции Верховным судом Белоруссии.

"С шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу назначено предварительное судебное заседание", - пояснили в пресс-службе Верховного суда.

У здания суда повышены меры безопасности, в частности, по его периметру выставлены металлическое ограждение. Перед входом в здание дежурят представители правоохранительных органов и проверяют документы входящих в судебное учреждение.

В суд доставлены фигуранты уголовного дела, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. На скамье подсудимых находятся шесть топ-менеджеров Белгазпромбанка. На судебном заседании отсутствует только экс-глава банка Виктора Бабарико, который не признал своей вины.

Обвиняемые по делу

Бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шести бывшим заместителям председателя правления банка предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.

Белорусские правозащитные организации обратились к спецдокладчикам ООН в связи с тем, что дело в отношении будет рассматривать Верховный суд Белоруссии, и обвиняемый лишается права на апелляционное обжалование приговора.

Дело Белгазпромбанка

11 июня 2020 года Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер. Национальный банк Белоруссии принял решение о введении с 15 июня в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации в связи с возбуждением уголовного дела в отношении топ-менеджеров банка. 15 января нынешнего года совет директоров Белгазпромбанка (основные акционеры - компания "Газпром" и Газпромбанк) избрал председателем правления банка Надежду Ермакову.