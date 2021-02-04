МИД Китая назвал ложью сообщения о "систематических изнасилованиях" женщин в Синьцзяне

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китай раскритиковал заявления о будто бы происходящих "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны.

"Во-первых, не существует такого явления, как исправительные лагеря в Синьцзяне. В Синьцзяне есть только центры образования и профессиональной подготовки", - прокомментировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге материал британской медиакорпорации Би-би-си, в котором утверждается, будто женщины в так называемых исправительных лагерях в Синьцзяне подвергались изнасилованиям.

"Во-вторых, там [в СУАР] нет так называемых систематических изнасилований и сексуальных надругательств в отношении женщин. Китай - страна, управляемая законом, наша конституция гарантирует и защищает права человека", - указал дипломат. По его словам, "центры образования и профессиональной подготовки строго соблюдают конституцию и законы, гарантируют законные права учащихся и не допускают никакого надругательства или насилия".

"Вся эта ложь и дезинформация, распространяемая антикитайскими силами, - просто фальшь", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Мы выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Китая и будем защищать наш суверенитет, безопасность и интересы развития", - резюмировал он.

В среду власти США очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР в связи с утверждениями о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин. Как заявил ТАСС представитель Госдепартамента, "власти КНР должны разрешить международным наблюдателям проведение немедленных и независимых расследований в связи с этими шокирующими утверждениями, а также другими зверствами, совершаемым в Синьцзяне".

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.