Байден заявил, что члены его семьи не будут вовлечены в государственные дела

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что его родственники не будут заниматься государственными делами или касаться вопросов внешней политики Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью People.

Американскому лидеру задали вопрос о том, планирует ли он каким-либо образом ограничивать деятельность членов своей семьи с тем, чтобы избежать неправомерных действий. "Мы будем относиться к этому так же, как это было во времена администрации [44-го президента США Барака] Обамы и Байдена [он занимал пост вице-президента], - указал глава Белого дома. - Никто из нашей семьи или родственников не будет вовлечен в государственные дела или внешнюю политику. И никто из них не занимает соответствующие должности".

В октябре американские СМИ опубликовали электронную переписку сына нынешнего американского лидера - Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

9 декабря Хантер Байден признал, что федеральная прокуратура в штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. Затем стало известно, что проверку ведут и органы прокуратуры Нью-Йорка. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные органы Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.