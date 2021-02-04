Франция и США призвали к срочному формированию эффективного правительства в Ливане

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Франция и США призывают к срочному формированию эффективного правительства в Ливане и проведению всех необходимых в стране реформ. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана и госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном французским внешнеполитическим ведомством в четверг.

"Спустя шесть месяцев после взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года, в результате которого погибли люди и был нанесен значительный материальный ущерб, Франция и США вновь заявляют о своей полной поддержке ливанского народа", - говорится в коммюнике. "Эта дата подчеркивает безотлагательную и жизненно важную необходимость для ливанских должностных лиц выполнить свое обязательство по формированию заслуживающего доверия и эффективного правительства и работать над проведением необходимых реформ в соответствии с чаяниями ливанского народа", - подчеркивается в заявлении.