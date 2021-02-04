Белый дом отказался уточнить, готов ли Байден встретиться с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отказался в четверг уточнить, готов ли Джо Байден встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отвечая на вопросы журналистов на брифинге о возможных переговорах глав двух государств, советник хозяина Белого дома подчеркнул: "В данный момент мы проводим обзор нашей политики в отношении Северной Кореи. Прошлым вечером президент Байден сказал президенту [Республики Корея] Мун [Чжэ Ину], что этот обзор ведется. Мы проводим тесные консультации с нашими союзниками, особенно с Республикой Корея и Японией, по этому поводу". Он добавил, что не станет опережать итоги этого обзора.

Ранее выдвинутая Байденом на пост нового американского постоянного представителя при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что новая американская администрация намерена отказаться от попыток урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова исключительно путем переговоров Вашингтона и Пхеньяна и планирует возобновить взаимодействие на этом направлении с партнерами за рубежом, включая Россию и Китай. Выступая 22 января на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что администрация Байдена собирается подготовить новую стратегию в отношении КНДР и проводить курс в том числе на сдерживание Пхеньяна.

Предыдущий президент США Дональд Трамп предпринял беспрецедентное личное участие в переговорах с КНДР, которые были призваны решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Затем в феврале 2019 года в Ханое прошел второй такой саммит. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Швеции на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.