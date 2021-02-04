В Белом доме заявили, что США пока не выработали мер против КНР из-за ситуации с уйгурами

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация США пока не выработала каких-либо конкретных мер против Китая в связи ситуацией с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и утверждениями о якобы "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин там.

"Я не думаю, что буду предвосхищать [действия] президента США [Джо Байдена] по этому поводу или госсекретаря [Энтони Блинкена]. Мы, конечно, согласны с оценками Госдепартамента, - сказала в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на соответствующий вопрос. - Однако у меня пока нет ничего касательно конкретных действий".

Как заявил в среду ТАСС представитель Госдепартамента, США обеспокоены сообщениями "о систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах в отношении женщин в <...> лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в Синьцзяне". По мнению Вашингтона, власти КНР должны разрешить международным наблюдателям провести расследование.

Ранее вещательная корпорация BBC опубликовала материал, в котором утверждается, что женщины в так называемых исправительных лагерях в Синьцзяне подвергались изнасилованиям, сексуальным надругательствам и пыткам. Как отметило агентство Reuters, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что репортаж BBC "полностью лишен фактологической базы". По его словам, было "многократно доказано", что люди, на основании интервью с которыми был подготовлен материал, являются "актерами, распространяющими ложную информацию".

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.