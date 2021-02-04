Пресс-секретарь Зеленского обвинила оппозицию в попытке спровоцировать кризис на Украине

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), объявившая о начале процедуры импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому, пытается спровоцировать кризис в стране и расколоть общество, заявила в четверг пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

В связи с введением президентом санкций в отношении трех украинских телеканалов и их владельца, депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака ранее состоялся внеочередной съезд партии, в рамках которого была принята резолюция о начале процедуры импичмента Зеленскому.

"Расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов сопредседателя этой политической структуры. На самом деле, в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно идеологии этой партии", - написала Мендель в Facebook.

Закон о процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) вступил в силу в сентябре 2019 года. Он предусматривает возможность смещения главы государства с поста в случае совершения им госизмены или иного преступления. Для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, депутатам необходимо собрать как минимум 226 голосов.

Затем в течение 30 дней со дня инициирования импичмента должна быть создана временная следственная комиссия, которая подготовит доказательства госизмены и других нарушений. После этого выводы комиссии должны рассмотреть Конституционный и Верховный суды Украины. Окончательное решение о смещении президента Украины с его поста в порядке импичмента будет считаться принятым в том случае, если за него проголосуют как минимум три четверти депутатов от конституционного состава Рады.

Во вторник Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.