Reuters: главы МИД "евротройки" и США обсудят возобновление иранской ядерной сделки

ТАСС, 4 февраля. Министры иностранных дел "евротройки" (Германия, Великобритания, Франция) в ближайшее время обсудят с госсекретарем США способы возобновления ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

По их данным, в ходе обсуждения также может быть поднят ряд других тем, содержание которых не уточняется. Два источника агентства заявили, что онлайн-встреча может состояться уже в пятницу, тогда как два других источника сообщили, что телеконференция пройдет на следующей неделе.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан информировал в четверг, что Соединенные Штаты пытаются выработать единую позицию с "евротройкой" по ядерной сделке с Ираном и ведут соответствующие консультации. Салливан выразил мнение, что данные обсуждения "приведут к формированию единого фронта в том, что касается <...> стратегии в отношении Ирана и в отношении дипломатии по ядерной тематике".

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока они первыми не сделают шаги по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези в свою очередь подчеркивал, что Тегеран отвергает призыв США вернуться к СВПД, поскольку он, в отличие от Вашингтона, из него не выходил. Он напомнил, что экс-президент Дональд Трамп требовал от Ирана, в частности, возврата к переговорам по ядерной сделке. По словам Ваези, для Ирана администрация республиканца Трампа не отличается от администрации нового президента США демократа Джо Байдена.

В 2018 году Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Тегеран. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Демократ Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.