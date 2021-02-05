Полиция возбудила два уголовных дела после столкновений у офиса телеканала "Наш" в Киеве

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция возбудила два уголовных дела после попытки участников ультраправых украинских организаций прорваться в здание телеканала "Наш" в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, уголовные производства открыты по фактам сопротивления сотруднику правоохранительных органов (статья 342 Уголовного кодекса Украины) и воспрепятствованию профессиональной деятельности журналистов (статья 171 Уголовного кодекса Украины). "Во время протеста под участком полиции [после столкновений у офиса телеканала] одна из участниц напала на журналистов, повредила технику и нанесла повреждения одному из представителей прессы", - добавил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Кроме того, в полиции предостерегли участников акций протеста от попыток давления на сотрудников правоохранительных органов. "Полицейские действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому никакие попытки давления на полицию для принятия любых решений не дадут положительного результата. Поэтому подчеркиваю: все манипуляции и провокационные шоу будут жестко пресекаться", - заявил Крищенко.

Ранее сотрудники правоохранительных органов во время попытки радикалов прорваться в здание телеканала "Наш" задержали за нарушение общественного порядка четырех человек. Во время составления административных протоколов в управлении полиции один из задержанных встал на подоконник и угрожал прыгнуть, если правоохранители не выполнят его требования. Среди его требований были закрытие телеканала "Наш", освобождение участников акции и снятие с должности одного из руководителей территориального управления полиции.

Телеканал "Наш" принадлежит семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок". Идея проведения акции у здания телеканала в Киеве появилась у радикалов на фоне введенных на Украине во вторник санкций в отношении каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых обвинили в пропаганде и "информационном терроризме". Санкции ввели также в отношении владельца каналов, депутата Верховной рады Тараса Козака сроком на пять лет. В итоге все три телеканала прекратили эфирное вещание, сейчас они транслируются только в YouTube. Министерство культуры и информационной политики Украины направило запрос с требованием заблокировать вещание этих каналов и на видеосервисе. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" объявила, что санкции незаконны и в связи с такой ситуацией инициирует процедуру импичмента главы государства.