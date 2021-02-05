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Протесты сторонников Трампа в США

Bloomberg: отправка Нацгвардии в Вашингтон после беспорядков стоила властям США $480 млн

В эту сумму не входят затраты на дополнительные отряды полиции в день протестов, отмечает агентство

ТАСС, 5 февраля. Размещение примерно 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне после штурма Капитолия обошлось американскому правительству по меньшей мере в $480 млн. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

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По информации его источников, в эту сумму не входят затраты столичной администрации на отправку к Капитолию дополнительных отрядов полиции в день беспорядков.

2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что направленные в Вашингтон для обеспечения безопасности солдаты Национальной гвардии останутся в городе столько времени, сколько потребуется.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Сухопутных войск и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка.

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СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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