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Госсекретарь США осудил убийство в Ливане политического активиста Люкмана Салима

Энтони Блинкен призвал к незамедлительному привлечению убийц к ответственности

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг осудил убийство в Ливане политического активиста Люкмана Салима.

"США осуждают ужасное убийство видного ливанского активиста Люкмана Салима <...>. Мы присоединяемся к международному сообществу и призываем к незамедлительному привлечению его убийц к ответственности", - говорится в распространенном в четверг заявлении главы американской дипломатии.

Салим, открыто выступавший против усиления влияния проиранской шиитской партии "Хезболлах" в Ливане, был найден застреленным в своей машине в окрестностях города Захрани на юге страны. Ранее с Салимом была потеряна связь, и родственники сообщили в полицию о его исчезновении.

Теги
СШАИранЛиванБлинкен, Энтони
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