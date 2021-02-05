Госсекретарь США осудил убийство в Ливане политического активиста Люкмана Салима

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг осудил убийство в Ливане политического активиста Люкмана Салима.

"США осуждают ужасное убийство видного ливанского активиста Люкмана Салима <...>. Мы присоединяемся к международному сообществу и призываем к незамедлительному привлечению его убийц к ответственности", - говорится в распространенном в четверг заявлении главы американской дипломатии.

Салим, открыто выступавший против усиления влияния проиранской шиитской партии "Хезболлах" в Ливане, был найден застреленным в своей машине в окрестностях города Захрани на юге страны. Ранее с Салимом была потеряна связь, и родственники сообщили в полицию о его исчезновении.