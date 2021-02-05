ABC: Палата представителей лишит автора резолюции об импичменте Байдена постов в комитетах

ТАСС, 5 февраля. Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за лишение республиканки Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия), которая 21 января внесла на рассмотрение законодательного органа проект резолюции об импичменте тогда еще только вступившего в должность президента Джо Байдена, занимаемых ею постов в двух комитетах. Об этом сообщила телекомпания ABC.

По ее информации, в поддержку дисциплинарных мер выступили 299 членов палаты, включая 11 республиканцев, а против - 199. Грин будет исключена из комитета по вопросам образования и труда и комитета по бюджету.

В своем проекте резолюции об импичменте политик отмечала, что Байден злоупотреблял властью на посту вице-президента в администрации бывшего главы государства Барака Обамы. Кроме того, по словам Грин, новый президент США "сделает все, чтобы <...> набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний".

Как отмечает ABC, сторонница бывшего американского лидера Дональда Трампа Грин ранее подвергалась осуждению со стороны демократов и некоторых республиканцев из-за ее приверженности различным теориям заговора. Перед голосованием в Палате представителей она выразила сожаление в связи с некоторыми из сделанных ранее заявлений, подчеркнув, что они больше "не отражают ее ценностей".