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Куба впервые в качестве наблюдателя приняла участие в заседании Евразийского межправсовета

Этот межправительственный совет имеет особое значение для Кубы, отметил премьер-министр Мануэль Марреро Крус

АЛМА-АТА, 5 февраля. /ТАСС/. Куба выражает твердое намерение продолжать тесно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и расширять связи с его членами. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в видеообращении к участникам заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

"Этот межправительственный совет имеет особое значение для Кубы, поскольку наша страна впервые участвует в этой встрече в качестве государства-наблюдателя", - отметил Марреро Крус. "Это предоставляет нашей стране возможности для расширения" уже имеющихся связей со странами - участниками ЕАЭС, сказал премьер.

Марреро Крус отметил, что из-за пандемии нового коронавируса весь мир оказался в беспрецедентной ситуации. В связи с этим он указал, что Куба предлагает для борьбы с пандемией "свой потенциал, в частности, медицинский персонал и разработки в сфере биотехнологий и производства вакцин".

"Я благодарю государства - членов союза за неизменную поддержку требования прекратить экономическую блокаду США в отношении моей страны", - сказал Марреро Крус. Он высоко оценил усилия международного сообщества по оказанию Острову свободы помощи в условиях торгово-экономического и финансового эмбарго.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба.

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