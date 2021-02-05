Лукашенко требует усилить работу с молодежью, чтобы не усугубить политический кризис

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усилить работу с молодежью для предотвращения в будущем более серьезного внутриполитического кризиса. Об этом он сказал в пятницу во время общения с представителями научной сферы.

"Послевыборные события показали, что нам серьезнее надо относиться к обучению нашей молодежи, в противном случае мы получим очень большие проблемы в перспективе. Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Он также высказал опасения, что в ситуацию могут вмешаться и внешние игроки. "Боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки, - сказал Лукашенко. - Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы".

Глава государства привел в пример ситуацию в Сирии и Ираке, где геополитические игроки продвигают свои интересы, а страдают жители этих стран уже долгие годы. "Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил он.

По его словам, поэтому белорусам надо "своими руками не привести страну в этот хаос". "И здесь многое будет зависеть от преподавателей. Я все понимаю: у каждого может быть своя точка зрения, свое мнение, и эту точку зрения и мнение надо высказывать. Но надо это делать к месту, не нарушая закон", - отметил президент. Он подчеркнул, что закон надо выполнять, если он плохой - его надо "изменить в установленном порядке, но не через драку на улице". "Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить, мы уйдем - они будут жить, - отметил президент. - Где и как будут жить, зависит сейчас во многом от нас и от преподавателей". Лукашенко добавил, что это "не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века".

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты, в которых участвуют также студенты вузов, до объявления новых выборов.