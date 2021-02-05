Боррель: Латвия разберется в деле российских журналистов в соответствии с правом ЕС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что судебная система Латвии разберется в ситуации с русскоязычными журналистами в соответствии с правовыми принципами сообщества.

"Все страны - члены Евросоюза действуют по принципу верховенства права и независимости судебной системы. Поэтому я уверен, что судебная система Латвии в этой ситуации <...> проведет разбирательство в соответствии с принципом законности, уважения к основным правам и свободам гражданина", - отметил Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.