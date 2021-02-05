AFP: государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом

БАНГКОК, 5 февраля. /ТАСС/. Государственный советник Мьянмы и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Национальную лигу за демократию.

По информации представителя Национальной лиги за демократию, Аун Сан Су Чжи здорова и находится под арестом в своем доме в Нейпьидо.

В среду стало известно, что правоохранительные органы предъявили президенту Вин Мьину обвинения в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а Аун Сан Су Чжи - в нарушении закона об экспорте. Эти обвинения послужили основанием для их задержания 1 февраля на 14 дней, сообщил один из функционеров Национальной лиги за демократию.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Выдвинутые военными чиновники уже заняли министерские посты.