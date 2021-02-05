Депутаты Южной Осетии намерены проработать с СФ вопрос взаимного признания трудового стажа

ЦХИНВАЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Представители югоосетинской части Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Южной Осетии обратились к коллегам из Совета Федерации за содействием в решении вопросов взаимного признания трудового стажа и проблем с временным ввозом автотранспорта из Южной Осетии на территорию РФ. Соответствующие предложения были высказаны в рамках рабочей встречи членов Комиссии в пятницу в Цхинвале.

Российская делегация прибыла в Цхинвал во главе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, в составе делегации - сенаторы Крым Казаноков и Олег Селезнев, а также заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев и другие сопровождающие лица.

"Необходимо проработать вопрос, чтобы гражданам России, постоянно проживающим и работающим на территории Южной Осетии, могли засчитывать их стаж работы в России, и наоборот", - сказал в ходе встречи с российскими сенаторами вице-спикер парламента, член югоосетинской части комиссии Александр Плиев.

Другой важный вопрос для граждан Южной Осетии - о временном ввозе автотранспорта на территорию России - поднял глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты. "В данный момент наши граждане испытывают очень серьезные неудобства, связанные с ввозом. Практически более 90% граждан Южной Осетии - это граждане Российской Федерации, и для них в данный момент физически невозможно получить временный ввоз, если их транспортное средство зарегистрировано в Южной Осетии, так как представители таможни требуют отказаться от прописки на территории России", - сказал Габатты, уточнив, что между Россией и Южной Осетии действует соглашение о двойном гражданстве, по которому югоосетинские граждане имеют право на российское гражданство и регистрацию на территории РФ.

Глава российской делегации Константин Косачев подчеркнул, что гармонизация законодательства - это важнейший элемент двусторонних отношений. "Для развития наших отношений была создана комиссия по межпарламентскому сотрудничеству. Она в предыдущие годы работала максимально эффективно. Последнее заседание прошло в ноябре 2019 года. Есть очень подробный протокол этого заседания, где четко определен подробный план работы на 2020 год", - сказал Косачев. Он отметил, что большая часть этого плана осталась пока не реализованной, и это и есть программа совместных действий на перспективу. "Нам не нужно что-то новое изобретать, надо просто сесть вместе и работать. Мы к этому готовы, и основная цель нашего визита - убедиться в том, что к этому в равной степени готовы наши коллеги в парламенте Южной Осетии", - подчеркнул Косачев.

Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между парламентом Южной Осетии и Советом Федерации было подписано в сентябре 2008 года.