Йемен призвал ООН принять меры для предотвращения экологической катастрофы по вине хуситов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен принудить хуситов дать разрешение на разгрузку севшего на мель у берегов Йемена танкера Safer, чтобы предотвратить угрозу разлива нефти в Красном море. Об этом говорится в заявлении МИД Йемена, которое поступило в распоряжение ТАСС от посольства республики в РФ.

"Правительство Йемена <…> вновь обращается к Совету Безопасности ООН c призывом предпринять обязывающие и вразумляющие меры против ополченцев для того, чтобы произвести разгрузку и утилизацию танкера, прежде чем произойдет одна из самых крупных гуманитарных и экологических катастроф в регионе и мире", - говорится в тексте заявления.

Так, в дипведомстве Йемена пояснили, что представители ООН в течение восьми месяцев контактировали с хуситами и добивались возможности высадить на танкер группу технических специалистов, чтобы начать подготовку к выгрузке топлива. Однако, как сообщил 2 февраля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, ополченцы думают над тем, чтобы пересмотреть свое формальное согласие на эту процедуру, и теперь никакой определенности в ситуации вокруг танкера нет.

В МИД республики отметили, что не удивлены поведением хуситов, поскольку те пытаются использовать танкер в качестве "бомбы замедленного действия" для региона. "Правительство Йемена неоднократно указывало на то, что хуситские ополченцы затормаживают это дело и манипулируют им, используя его для торга и шантажа международного сообщества, а также игнорируют предупреждения о последствиях любой утечки более 1,1 млн баррелей топлива", - заключили в МИД Йемена.

Ранее в ООН сообщали, что в моторный отсек нефтеналивного судна FSO Safer, находящегося в Красном море у берегов Йемена, стала попадать морская вода. Потопление танкера практически неизбежно привело бы к серьезной утечке.

ООН неоднократно обращалась к контролирующему данную территорию мятежному йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситы - прим. ТАСС) с просьбой разрешить отправить к танкеру экспертную миссию.

Несмотря на то, что в июле 2020 года представители "Ансар Аллах" письменно подтвердили, что они готовы разрешить доступ миссии к FSO Safer, на практике ООН не получила всех необходимых документов, обеспечивающих безопасный доступ экспертов к судну.